Квартира сгорела в многоэтажке в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы горела квартира в пятиэтажном доме по проспекту Жибек Жолы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

25 октября в 16:42 пожарные расчеты ПЧ-9 Алмалинского района выехали на сообщение о пожаре по пр. Жибек Жолы, 188.

«По прибытии через три минуты в ходе разведки обнаружен густой черный дым из окна четвертого этажа пятиэтажного дома, создалась угроза перехода огня на вышележащий этаж. Из-за едкого дыма жители спешно покинули квартиры. Пожарным поступила информация, что в квартире, расположенной напротив горящей квартиры четвертого этажа, могут находиться люди. Для поиска людей, звеном газодымозащитной службы проведена разведка в соседних задымленных квартирах, к счастью никого не было», - сообщили в ДЧС.

Как оказалось, горела мебель и домашние вещи в квартире на четвертом этаже на общей площади 25 квадратных метров. В тушении пожара задействовано шесть единиц техники, в том числе пожарная автолестница, 28 человек личного состава. Возгорание ликвидировано в 17:34 (меньше чем за час). Жертв и пострадавших нет. Принятыми мерами не допущено распространение огня на верхний этаж и соседние квартиры.