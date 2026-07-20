Кувейт сообщил о новой атаке беспилотников из Ирана

Системы противовоздушной обороны Кувейта вновь отразили атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), запущенных с территории Ирана, передает Kazinform со ссылкой на Anadolu.

Как сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Кувейта, средства ПВО отреагировали на беспилотники, направленные на территорию страны из Ирана.

В заявлении отмечается, что звуки взрывов, слышимые в различных районах страны, были вызваны работой систем противовоздушной обороны по отражению атаки.

Граждан и проживающих в стране иностранных жителей призвали соблюдать указания по безопасности и меры предосторожности, опубликованные компетентными органами.

В ночные часы власти Кувейта уже выступали с аналогичным предупреждением.

Ранее сообщалось, что американские военные приступили к нанесению очередной серии ударов по территории Ирана. Об этом сообщило 19 июля Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

Напомним, Трамп сравнил потери США в Иране с Афганистаном и Вьетнамом.