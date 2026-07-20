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    Кувейт сообщил о новой атаке беспилотников из Ирана

    Системы противовоздушной обороны Кувейта вновь отразили атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), запущенных с территории Ирана, передает Kazinform со ссылкой на Anadolu.

    Системы ПВО Кувейта вновь отразили атаку иранских беспилотников
    Фото: Anadolu

    Как сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Кувейта, средства ПВО отреагировали на беспилотники, направленные на территорию страны из Ирана.

    В заявлении отмечается, что звуки взрывов, слышимые в различных районах страны, были вызваны работой систем противовоздушной обороны по отражению атаки.

    Граждан и проживающих в стране иностранных жителей призвали соблюдать указания по безопасности и меры предосторожности, опубликованные компетентными органами.

    В ночные часы власти Кувейта уже выступали с аналогичным предупреждением.

    Ранее сообщалось, что американские военные приступили к нанесению очередной серии ударов по территории Ирана. Об этом сообщило 19 июля Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

    Напомним, Трамп сравнил потери США в Иране с Афганистаном и Вьетнамом.

    Иран Кувейт Мировые новости Ситуация на Ближнем Востоке
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор