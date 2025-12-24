«Кусочек Трампа»: семейная пекарня американского лидера закрывается в Германии

Маленькая пекарня в городке Фрайнсхайм на юго-западе Германии, известная благодаря родственным связям владельцев с Дональдом Трампом и фирменному торту «Кусочек Трампа», вынуждена закрыться.

Владелица Урсула Трамп, чей покойный муж был родственником президента США в седьмом поколении, поделилась своей печалью.

— Фрайнсхайм потеряет не только пекарню с многолетней историей, но и настоящую туристическую достопримечательность. Туристы даже парковали автобусы напротив, чтобы сфотографировать наше заведение, — отметила она.

Причиной закрытия стали финансовые трудности и жесткая конкуренция с соседними пекарнями. Урсула продала бизнес крупной сети Mein Stadtbäcker, которая приняла решение закрыть филиал. Несмотря на это, сотрудники, включая Урсулу и ее невестку Бьянку Трамп, смогут продолжить работу в других магазинах сети.

Последний день работы пекарни «Трамп» — 31 декабря 2025 года. Для многих местных жителей и туристов это станет прощанием с уникальной семейной традицией, ставшей символом связи Германии и США.

