    05:05, 24 Декабрь 2025 | GMT +5

    «Кусочек Трампа»: семейная пекарня американского лидера закрывается в Германии

    Финансовые трудности и жесткая конкуренция заставили владельцев распрощаться с уникальной туристической достопримечательностью Фрайнсхайма, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.

    «Кусочек Трампа»: семейная пекарня американского президента закрывается в Германии
    Фото: DW

    Маленькая пекарня в городке Фрайнсхайм на юго-западе Германии, известная благодаря родственным связям владельцев с Дональдом Трампом и фирменному торту «Кусочек Трампа», вынуждена закрыться.

    Владелица Урсула Трамп, чей покойный муж был родственником президента США в седьмом поколении, поделилась своей печалью.

    — Фрайнсхайм потеряет не только пекарню с многолетней историей, но и настоящую туристическую достопримечательность. Туристы даже парковали автобусы напротив, чтобы сфотографировать наше заведение, — отметила она.

    Причиной закрытия стали финансовые трудности и жесткая конкуренция с соседними пекарнями. Урсула продала бизнес крупной сети Mein Stadtbäcker, которая приняла решение закрыть филиал. Несмотря на это, сотрудники, включая Урсулу и ее невестку Бьянку Трамп, смогут продолжить работу в других магазинах сети.

    Последний день работы пекарни «Трамп» — 31 декабря 2025 года. Для многих местных жителей и туристов это станет прощанием с уникальной семейной традицией, ставшей символом связи Германии и США.

    Ранее мы писали, что президент США направил Касым-Жомарту Токаеву несколько подарков, среди которых символический ключ от Белого дома и бейсболка с его автографом.

    Теги:
    Туризм Мировые новости Германия Дональд Трамп
    Жанар Альжанова
    Жанар Альжанова
    Автор
