Курултай казахов Азии впервые провели в Куала-Лумпуре

Фото: пресс-служба МИД РК

Участники курултая провели три панельных сессии на темы «Сохранение казахской культуры и языка за рубежом», «Трансграничные связи – проблемы жизни в Малайзии» и «Ведение бизнеса в Малайзии».

Посол Казахстана в Малайзии Булат Сугурбаев, открывая мероприятие, отметил, что чувство принадлежности к казахскому народу объединяет казахов по всему миру в единую мощную общину, и каждый казах по всему миру вносит свой вклад в развитие нашей Родины.

Фото: пресс-служба МИД РК

Президент НАО «Фонд Отандастар» Данияр Кадиров осветил основные аспекты работы фонда и отметил важность международных культурных инициатив на пути повышения узнаваемости Казахстана в мире. Он подчеркнул, что главной целью курултаев является сплочение казахов по всему миру.

В работе курултая приняли участие представители диаспор, этнографы, деятели культуры и искусства из Казахстана, Малайзии, Южной Кореи, Сингапура и других стран региона.

В ходе пленарного заседания были обсуждены вопросы сохранения культурного наследия, возможности развития казахской молодёжи за рубежом и перспективы экономического партнёрства между казахскими общинами в разных странах, а также реализации экономических, научных, культурных и других проектов на Родине.

Спикерами форума выступили президент казахской диаспоры в Малайзии Баян Нишан, этнограф, идейный вдохновитель ресторана «Сандық» и кофейни «Тары» Айгерим Мусагажинова, заместитель декана факультета языков крупнейшего малазийского университета «Universiti Malaya», основатель «Murai production» Айсауле Абильда, основатель фонда «Сана» и многие другие.

Фото: пресс-служба МИД РК

В программу мероприятия вошли яркие концертные выступления казахских артистов, танцевальные представления и показ традиционной казахской одежды, отражающей богатство и самобытность казахской культуры.

- Курултай в Куала-Лумпуре стал ещё одним шагом на пути создания единого сообщества казахов за пределами исторической Родины, нацеленного на сохранение родных традиций и языкового наследия, - отметили в пресс-службе МИД РК.

Напомним, в Казахстане по инициативе Главы государства действует эффективная площадка диалога общества и государства - Национальный курултай (Ұлттық құрылтай). 16 июня 2022 года в новообразованной области Улытау состоялось первое заседание Национального курултая. Второе заседание Национального курултая «Әділетті Қазақстан – Адал азамат» проходило 17 июня 2023 года в Туркестане. Третье заседание проведено 15 марта 2024 года в Актау.

Национальный курултай создан вместо Национального совета общественного доверия.