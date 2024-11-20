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    00:02, 20 Ноябрь 2024 | GMT +5

    Курултай казахов Азии впервые провели в Куала-Лумпуре

    В столице Малайзии состоялся первый курултай казахов, проживающих в странах Юго-Восточной и Восточной Азии. Мероприятие организовано казахской диаспорой под эгидой Фонда Отандастар и при поддержке посольства Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    курултай казахов в Малайзии
    Фото: пресс-служба МИД РК
    курултай казахов в Малайзии
    Фото: пресс-служба МИД РК

    Участники курултая провели три панельных сессии на темы «Сохранение казахской культуры и языка за рубежом», «Трансграничные связи – проблемы жизни в Малайзии» и «Ведение бизнеса в Малайзии».

    Посол Казахстана в Малайзии Булат Сугурбаев, открывая мероприятие, отметил, что чувство принадлежности к казахскому народу объединяет казахов по всему миру в единую мощную общину, и каждый казах по всему миру вносит свой вклад в развитие нашей Родины.

    курултай казахов в Малайзии
    Фото: пресс-служба МИД РК

    Президент НАО «Фонд Отандастар» Данияр Кадиров осветил основные аспекты работы фонда и отметил важность международных культурных инициатив на пути повышения узнаваемости Казахстана в мире. Он подчеркнул, что главной целью курултаев является сплочение казахов по всему миру.

    В работе курултая приняли участие представители диаспор, этнографы, деятели культуры и искусства из Казахстана, Малайзии, Южной Кореи, Сингапура и других стран региона.

    В ходе пленарного заседания были обсуждены вопросы сохранения культурного наследия, возможности развития казахской молодёжи за рубежом и перспективы экономического партнёрства между казахскими общинами в разных странах, а также реализации экономических, научных, культурных и других проектов на Родине.

    Спикерами форума выступили президент казахской диаспоры в Малайзии Баян Нишан, этнограф, идейный вдохновитель ресторана «Сандық» и кофейни «Тары» Айгерим Мусагажинова, заместитель декана факультета языков крупнейшего малазийского университета «Universiti Malaya», основатель «Murai production» Айсауле Абильда, основатель фонда «Сана» и многие другие.

    тусау кесер
    Фото: пресс-служба МИД РК

    В программу мероприятия вошли яркие концертные выступления казахских артистов, танцевальные представления и показ традиционной казахской одежды, отражающей богатство и самобытность казахской культуры.

    - Курултай в Куала-Лумпуре стал ещё одним шагом на пути создания единого сообщества казахов за пределами исторической Родины, нацеленного на сохранение родных традиций и языкового наследия, - отметили в пресс-службе МИД РК.

    Напомним, в Казахстане по инициативе Главы государства действует эффективная площадка  диалога общества и государства  - Национальный курултай (Ұлттық құрылтай). 16 июня 2022 года в новообразованной области Улытау состоялось первое заседание Национального курултая. Второе заседание Национального курултая «Әділетті Қазақстан – Адал азамат» проходило 17 июня 2023 года в Туркестане. Третье заседание проведено 15 марта 2024 года в Актау.

    Национальный курултай создан вместо Национального совета общественного доверия.

    Теги:
    Курултай Культура Посольство РК МИД РК
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
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