Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 9 сентября
Представлены актуальные курсы покупки и продажи доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, передает агентство Kazinform.
Согласно данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс составляет следующие показатели.
В обменниках Астаны:
- доллар: продажа 452,82 теңге, покупка 459,54 теңге;
- евро: продажа 523,68 теңге, покупка 533,68 теңге;
- рубль: продажа 5,00 теңге, покупка 5,28 теңге.
В обменниках Алматы:
- доллар: можно продать за 454,36 теңге, купить за 456,50 теңге;
- евро: продажа 527,71 теңге, покупка 531,83 теңге;
- рубль торгуется в диапазоне 5,10 — 5,22 теңге.
В обменниках Шымкента:
- доллар: продажа 454,50 теңге, покупка 456,60 теңге;
- евро: продажа 527,50 теңге, покупка 532,08 теңге;
- рубль: продажа 5,13 теңге, покупка 5,20 теңге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 454,46 теңге, 1 евро 527,72 теңге, 1 рубль 5,25 теңге.
По итогам дневных торгов 8 сентября средневзвешенный курс доллара составил 454,46 теңге, поднявшись на 0,19 теңге.