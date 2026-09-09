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    Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 9 сентября

    Представлены актуальные курсы покупки и продажи доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, передает агентство Kazinform.

    курс валют
    Коллаж: Kazinform/ИИ

    Согласно данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс составляет следующие показатели.

    В обменниках Астаны:

    • доллар: продажа 452,82 теңге, покупка 459,54 теңге;
    • евро: продажа 523,68 теңге, покупка 533,68 теңге;
    • рубль: продажа 5,00 теңге, покупка 5,28 теңге.

    В обменниках Алматы:

    • доллар: можно продать за 454,36 теңге, купить за 456,50 теңге;
    • евро: продажа 527,71 теңге, покупка 531,83 теңге;
    • рубль торгуется в диапазоне 5,10 — 5,22 теңге.

    В обменниках Шымкента:

    • доллар: продажа 454,50 теңге, покупка 456,60 теңге;
    • евро: продажа 527,50 теңге, покупка 532,08 теңге;
    • рубль: продажа 5,13 теңге, покупка 5,20 теңге.

    Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 454,46 теңге, 1 евро 527,72 теңге, 1 рубль 5,25 теңге.

    По итогам дневных торгов 8 сентября средневзвешенный курс доллара составил 454,46 теңге, поднявшись на 0,19 теңге.

    Рубль Доллар Тенге Финансовый рынок РК Курс валют Экономика Евро
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор