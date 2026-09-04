Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 4 сентября
Представлены актуальные курсы покупки и продажи доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, передает агентство Kazinform.
Согласно данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Астаны:
- доллар: продажа 453,97 теңге, покупка 460,99 теңге;
- евро: продажа 523,96 теңге, покупка 533,97 теңге;
- рубль: продажа 5,09 теңге, покупка 5,30 теңге.
В обменниках Алматы:
- доллар: можно продать за 456,05 теңге, купить за 458,28 теңге;
- евро: продажа 529,35 теңге, покупка 534,55 теңге;
- рубль торгуется в диапазоне 5,15 — 5,26 теңге.
В Шымкенте:
- доллар: продажа 457,08 теңге, покупка 459,5 теңге;
- евро: продажа 528,17 теңге, покупка 533,46 теңге;
- рубль: продажа 5,14 теңге, покупка 5,22 теңге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 455,86 теңге, 1 евро 528,84 теңге, 1 рубль 5,25 теңге.
По итогам дневных торгов 3 сентября средневзвешенный курс доллара составил 455,86 теңге, поднявшись на 0,47 теңге.