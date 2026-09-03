Доллар немного укрепился к теңге на бирже
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют, передает агентство Kazinform.
По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 455,86 теңге, поднявшись на 0,47 теңге. Официальный курс Национального банка на 3 сентября установлен на уровне 455,40 теңге.
Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Астаны жители могут продать доллар в среднем по 454,00 теңге, а купить — по 461,00 теңге. Евро можно продать по 524,00 теңге, а приобрести — по 534,00 теңге. Российский рубль принимают по 5,10 теңге, продают — по 5,30 теңге.
В Алматы доллар можно продать в среднем по 456,38 теңге, а купить — по 458,37 теңге. Евро жители могут продать по 528,96 теңге, а приобрести — по 534,16 теңге. Российский рубль можно сдать по 5,15 теңге, а купить по 5,27 теңге.
В обменных пунктах Шымкента доллар можно продать по 456,88 теңге, а купить — по 459,00 теңге. Евро можно продать по 528,08 теңге, приобрести — по 533,35 теңге. Российский рубль можно сдать по 5,14 теңге, а купить — по 5,22 теңге.
По итогам дневных торгов 2 сентября средневзвешенный курс доллара составил 30 теңге, снизившись на 2,97 теңге.