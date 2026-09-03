Доллар немного укрепился к теңге на бирже

По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 455,86 теңге, поднявшись на 0,47 теңге. Официальный курс Национального банка на 3 сентября установлен на уровне 455,40 теңге.

Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Астаны жители могут продать доллар в среднем по 454,00 теңге, а купить — по 461,00 теңге. Евро можно продать по 524,00 теңге, а приобрести — по 534,00 теңге. Российский рубль принимают по 5,10 теңге, продают — по 5,30 теңге.

В Алматы доллар можно продать в среднем по 456,38 теңге, а купить — по 458,37 теңге. Евро жители могут продать по 528,96 теңге, а приобрести — по 534,16 теңге. Российский рубль можно сдать по 5,15 теңге, а купить по 5,27 теңге.

В обменных пунктах Шымкента доллар можно продать по 456,88 теңге, а купить — по 459,00 теңге. Евро можно продать по 528,08 теңге, приобрести — по 533,35 теңге. Российский рубль можно сдать по 5,14 теңге, а купить — по 5,22 теңге.

По итогам дневных торгов 2 сентября средневзвешенный курс доллара составил 30 теңге, снизившись на 2,97 теңге.