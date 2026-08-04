Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 4 августа
По каким курсам продают и покупают доллар, евро и рубль в обменных пунктах крупнейших городов страны — Астаны, Алматы и Шымкента, передает агентство Kazinform.
Согласно данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Астаны:
- доллар: покупка 469,01 теңге, продажа 475,97 теңге;
- евро: покупка 538,00 теңге, продажа 547,97 теңге;
- рубль: покупка 5,53 теңге, продажа 5,73 теңге.
В обменниках Алматы:
- доллар: покупка 472,75 теңге, продажа 474,47 теңге;
- евро: покупка 541,64 теңге, продажа 546,80 теңге;
- рубль торгуется в диапазоне 5,60 — 5,74 теңге.
В Шымкенте:
- доллар: покупка 473,13 теңге, продажа 475,15 теңге;
- евро: покупка 541,43 теңге, продажа 546,57 теңге;
- рубль: покупка 5,65 теңге, продажа 5,71 теңге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 475,38 теңге, 1 евро 547,73 теңге, 1 рубль 5,93 теңге.
По итогам дневных торгов 3 августа средневзвешенный курс доллара составил 475,38 теңге, поднявшись на 1,57 теңге.