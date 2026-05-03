Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 3 мая
По каким курсам продают и покупают доллар, евро и рубль в обменных пунктах крупнейших городов страны — Астаны, Алматы и Шымкента, передает агентство Kazinform.
Согласно данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Астаны:
- доллар: покупка 459,10 тенге, продажа 466,10 тенге;
- евро: покупка 537,00 тенге, продажа 547,00 тенге;
- рубль: покупка 5,85 тенге, продажа 6,15 тенге.
В обменниках Алматы:
- доллар: покупка 462,42 тенге, продажа 464,61 тенге;
- евро: покупка 541,62 тенге, продажа 546,72 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 5,95 — 6,08 тенге.
В Шымкенте:
- доллар: покупка 463,66 тенге, продажа 465,72 тенге;
- евро: покупка 539,06 тенге, продажа 544,44 тенге;
- рубль: покупка 6,01 тенге, продажа 6,09 тенге.
Официальные курсы валют на выходные выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 462,91 тенге, 1 евро 542,16 тенге, 1 рубль 6,16 тенге.
По итогам дневных торгов 30 апреля средневзвешенный курс доллара составил 462,91 тенге, поднявшись на 1,14 тенге.