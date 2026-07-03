Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 3 июля
По каким курсам продают и покупают доллар, евро и рубль в обменных пунктах крупнейших городов страны — Астаны, Алматы и Шымкента, передает корреспондент агентства Kazinform.
Согласно данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Астаны:
— доллар: покупка 472,89 тенге, продажа 479,87 тенге;
— евро: покупка 541,72 тенге, продажа 551,70 тенге;
— рубль: покупка 5,71 тенге, продажа 6,01 тенге.
В обменниках Алматы:
— доллар: покупка 474,65 тенге, продажа 477,27 тенге;
— евро: покупка 541,27 тенге, продажа 547.23 тенге;
— рубль торгуется в диапазоне 5,85 — 6,00 тенге.
В Шымкенте:
— доллар: покупка 475,13 тенге, продажа 477,35 тенге;
— евро: покупка 540,81 тенге, продажа 547,22 тенге;
— рубль: покупка 5,83 тенге, продажа 5,96 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 474,47 тенге, 1 евро — 541,37 тенге, 1 рубль — 6,08 тенге.
По итогам дневных торгов 2 июля торгов средневзвешенный курс доллара составил 474,47 тенге, снизившись на 4,76 тенге.