    Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 27 мая

    По каким курсам продают и покупают доллар, евро и рубль в обменных пунктах крупнейших городов страны — Астаны, Алматы и Шымкента, передает агентство Kazinform.

    Согласно данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс составляет следующие показатели.

    В обменниках Астаны:

    • доллар: покупка 474,96 тенге, продажа 481,96 тенге;
    • евро: покупка 552,96 тенге, продажа 562,97 тенге;
    • рубль: покупка 6,35 тенге, продажа 6,65 тенге.

    В обменниках Алматы:

    • доллар: покупка 476,53 тенге, продажа 479,98 тенге;
    • евро: покупка 554,45 тенге, продажа 560,43 тенге;
    • рубль торгуется в диапазоне 6,39 — 6,52 тенге.

    В обменниках Шымкента:

    • доллар: покупка 478,76 тенге, продажа 481,31 тенге;
    • евро: покупка 551,33 тенге, продажа 558,44 тенге;
    • рубль: покупка 6,41 тенге, продажа 6,49 тенге.

    Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 477,48 тенге, 1 евро 555,83 тенге, 1 рубль 6,65 тенге.

    По итогам дневных торгов 26 мая средневзвешенный курс доллара составил 477,48 тенге, поднявшись на 4,84 тенге.

    Еламан Турысбеков
    Автор