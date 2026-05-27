Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 27 мая
По каким курсам продают и покупают доллар, евро и рубль в обменных пунктах крупнейших городов страны — Астаны, Алматы и Шымкента, передает агентство Kazinform.
Согласно данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс составляет следующие показатели.
В обменниках Астаны:
- доллар: покупка 474,96 тенге, продажа 481,96 тенге;
- евро: покупка 552,96 тенге, продажа 562,97 тенге;
- рубль: покупка 6,35 тенге, продажа 6,65 тенге.
В обменниках Алматы:
- доллар: покупка 476,53 тенге, продажа 479,98 тенге;
- евро: покупка 554,45 тенге, продажа 560,43 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 6,39 — 6,52 тенге.
В обменниках Шымкента:
- доллар: покупка 478,76 тенге, продажа 481,31 тенге;
- евро: покупка 551,33 тенге, продажа 558,44 тенге;
- рубль: покупка 6,41 тенге, продажа 6,49 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 477,48 тенге, 1 евро 555,83 тенге, 1 рубль 6,65 тенге.
По итогам дневных торгов 26 мая средневзвешенный курс доллара составил 477,48 тенге, поднявшись на 4,84 тенге.