Доллар подорожал на 4 тенге

По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 477,48 тенге, поднявшись на 4,84 тенге. Официальный курс Национального банка на 26 мая установлен на уровне 472,48 тенге.

Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Астаны доллар покупают по 471,99 тенге, продают по 479,01 тенге. Евро можно приобрести по 550,00 тенге, а продать по 560,00 тенге. Рубль покупают по 6,30 продают по 6,60 тенге.

В Алматы американскую валюту покупают в среднем по 475,91 тенге, продают по 478,93 тенге. Евро торгуется в диапазоне 552,27 — 557,90 тенге, а рубль: 6,36 - 6,49 тенге.

В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 478,24 тенге, а продают по 480,80 тенге. Евро можно купить и продать в пределах 550,94 – 557,81 тенге, а рубль в районе 6,40 – 6,48 тенге.

По итогам дневных торгов 25 мая средневзвешенный курс доллара составил 472,48 тенге, поднявшись на 1,42 тенге.