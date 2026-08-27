Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 27 августа
Представлены актуальные курсы покупки и продажи доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, передает агентство Kazinform.
Согласно данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Астаны:
- доллар: продажа 456,97 теңге, покупка 463,97 теңге;
- евро: продажа 527,96 теңге, покупка 537,96 теңге;
- рубль: продажа 5,20 теңге, покупка 5,50 теңге.
В обменниках Алматы:
- доллар: можно продать за 459,91 теңге, купить за 462,73 теңге;
- евро: продажа 533,63 теңге, покупка 539,04 теңге;
- рубль торгуется в диапазоне 5,22 — 5,36 теңге.
В Шымкенте:
- доллар: продажа 459,41 теңге, покупка 461,46 теңге;
- евро: продажа 534,30 теңге, покупка 538,52 теңге;
- рубль: продажа 5,23 теңге, покупка 5,31 теңге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 458,87 теңге, 1 евро 535,09 теңге, 1 рубль 5,42 теңге.
По итогам дневных торгов 26 августа средневзвешенный курс доллара составил 458,87 теңге, поднявшись на 0,66 теңге.