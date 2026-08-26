Доллар еще немного укрепился к теңге

По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 458,87 теңге, поднявшись на 0,66 теңге. Официальный курс Национального банка на 26 августа установлен на уровне 458,48 теңге.

Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Астаны жители могут продать доллар в среднем по 456,81 теңге, а купить — по 463,81 теңге. Евро можно продать по 527,81 теңге, а приобрести — по 537,81 теңге. Российский рубль принимают по 5,19 теңге, продают — по 5,49 теңге.

В Алматы доллар можно продать в среднем по 458,46 теңге, а купить — по 460,61 теңге. Евро жители могут продать по 532,99 теңге, а приобрести — по 538,29 теңге. Российский рубль можно сдать по 5,22 теңге, а купить — по 5,36 теңге.

В обменных пунктах Шымкента доллар можно продать по 458,78 теңге, а купить — по 460,78 теңге. Евро можно продать по 534,00 теңге, приобрести — по 538,22 теңге. Российский рубль можно сдать по 5,24 теңге, а купить — по 5,31 теңге.

По итогам дневных торгов 25 августа средневзвешенный курс доллара составил 458,48 теңге, поднявшись на 0,83 теңге.