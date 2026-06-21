Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 21 июня
О курсах покупки и продажи доллара, евро и российского рубля в обменных пунктах крупнейших городов Казахстана — Астаны, Алматы и Шымкента, передает корреспондент агентства Kazinform.
Согласно данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс по стране составляет следующие показатели.
В обменниках Астаны:
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доллар: покупка 485 тенге, продажа 489 тенге;
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евро: покупка 558 тенге, продажа 567 тенге;
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рубль: покупка 6,1 тенге, продажа 6,6 тенге.
В обменниках Алматы:
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доллар: покупка 484 тенге, продажа 491 тенге;
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евро: покупка 556 тенге, продажа 566 тенге;
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рубль торгуется в диапазоне 6 — 6,95 тенге.
В обменниках Шымкента:
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доллар: покупка 488,5 тенге, продажа 490,5 тенге;
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евро: покупка 558 тенге, продажа 565 тенге;
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рубль: покупка 6,38 тенге, продажа 6,44 тенге.
Официальные курсы валют выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 488,18 тенге, 1 евро 559,60 тенге, 1 рубль 6,64 тенге.
Ранее в Нацбанке Казахстана высказались о том, стоит ли ждать ослабления тенге до конца года.