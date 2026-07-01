Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 1 июля
По каким курсам продают и покупают доллар, евро и рубль в обменных пунктах крупнейших городов страны — Астаны, Алматы и Шымкента, передает агентство Kazinform.
Согласно данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Астаны:
— доллар: покупка 475,01 тенге, продажа 482,00 тенге;
— евро: покупка 544,01 тенге, продажа 554,01 тенге;
— рубль: покупка 5,85 тенге, продажа 6,15 тенге.
В обменниках Алматы:
— доллар: покупка 477,81 тенге, продажа 480,40 тенге;
— евро: покупка 544,62 тенге, продажа 550,40 тенге;
— рубль торгуется в диапазоне 5,92 — 6,08 тенге.
В Шымкенте:
— доллар: покупка 478,63 тенге, продажа 480,91 тенге;
— евро: покупка 545,22 тенге, продажа 552,30 тенге;
— рубль: покупка 5,92 тенге, продажа 6,04 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 480,72 тенге, 1 евро — 548,07 тенге, 1 рубль — 6,14 тенге.
По итогам дневных торгов 30 июня средневзвешенный курс доллара составил 480,72 тенге, снизившись на 4,54 тенге.