Курс доллара снизился на 4 тенге

По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 480,72 тенге, снизившись на 4,54 тенге. Официальный курс Национального банка на 30 июня установлен на уровне 485,82 тенге.

Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Астаны доллар покупают по 477,13 тенге, продают по 484,13 тенге. Евро можно приобрести по 546,17 тенге, а продать по 556,17 тенге. Рубль покупают по 5,91 продают по 6,21 тенге.

В Алматы американскую валюту покупают в среднем по 478,78 тенге, продают по 481,55 тенге. Евро торгуется в диапазоне 545,63 — 551,30 тенге, а рубль: 5,94 — 6,09 тенге.

В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 479,56 тенге, а продают по 482,04 тенге. Евро можно купить и продать в пределах 546,41 — 553,07 тенге, а рубль в районе 5,97 — 6,07 тенге.

По итогам дневных торгов 29 июня средневзвешенный курс доллара составил 485,82 тенге, снизившись на 0,29 тенге.