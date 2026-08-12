Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 12 августа
По каким курсам продают и покупают доллар, евро и рубль в обменных пунктах крупнейших городов страны — Астаны, Алматы и Шымкента, передает агентство Kazinform.
Согласно данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Астаны:
— доллар: покупка 462,97 теңге, продажа 469,89 теңге;
— евро: покупка 529,93 теңге, продажа 539,88 теңге;
— рубль: покупка 5,40 теңге, продажа 5,60 теңге.
В обменниках Алматы:
— доллар: покупка 465,90 теңге, продажа 468,09 теңге;
— евро: покупка 530,93 теңге, продажа 540,48 теңге;
— рубль торгуется в диапазоне 5,38 — 5,52 теңге.
В Шымкенте:
— доллар: покупка 466,11 теңге, продажа 468,21 теңге;
— евро: покупка 536,82 теңге, продажа 541,43 теңге;
— рубль: покупка 5,41 теңге, продажа 5,48 теңге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 465,74 теңге, 1 евро — 537,23 теңге, 1 рубль — 5,62 теңге.
По итогам дневных торгов 11 августа средневзвешенный курс доллара составил 465,74 теңге, снизившись на 0,38 теңге.