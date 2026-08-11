Теңге продолжает укрепляться к доллару

По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 465,74 теңге, снизившись на 0,38 теңге. Официальный курс Национального банка на 11 августа установлен на уровне 466,08 теңге.

Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Астаны доллар покупают по 462,95 теңге, продают по 469,93 теңге. Евро можно приобрести по 529,95 теңге, а продать по 539,95 теңге. Рубль покупают по 5,40, а продают по 5,60 теңге.

В Алматы американскую валюту покупают в среднем по 465,52 теңге, продают по 467,53 теңге. Евро торгуется в диапазоне 535,28 — 540,32 теңге, а рубль: 5,40 - 5,53 теңге.

В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 466,11 теңге, а продают по 468,21 теңге. Евро можно купить и продать в пределах 536,79 – 541,39 теңге, а рубль в районе 5,41 – 5,49 теңге.

По итогам дневных торгов 10 августа средневзвешенный курс доллара составил 466,08 теңге, снизившись на 3,6 теңге.