    09:29, 04 Октябрь 2025 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны 4 октября

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    валюта
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс равен:

    в обменниках Алматы

    • доллар: покупка — 547,28 тенге, продажа — 549,25 тенге;
    • евро: покупка — 641,65 тенге, продажа — 644,64 тенге;
    • рубль торгуется в диапазоне 6,58 — 6,70 тенге.

    в обменниках Астаны:

    • доллар покупают по 545,75 тенге, продают по 551,76 тенге;
    • евро: покупка — 637,75 тенге, продажа — 645,79 тенге;
    • рубль: покупка — 6,62 тенге, продажа — 6,78 тенге.

    в Шымкенте:

    • доллар покупают по 546,98 тенге, продают по 549,98 тенге;
    • евро: покупка — 639,35 тенге, продажа — 644,54 тенге;
    • рубль: покупка — 6,58 тенге, продажа — 6,68 тенге.

    Официальные курсы валют на выходные выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 547,57 тенге, 1 евро — 642,63 тенге, 1 рубль — 6,68 тенге.

    По итогам дневных торгов 3 октября средневзвешенный курс доллара составил 547,57 тенге, поднявшись на 0,58 тенге. 

