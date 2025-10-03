Курс доллара к тенге снова вырос на торгах

По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 547,57 тенге, поднявшись на 0,58 тенге. Официальный курс Национального банка на 3 октября установлен на уровне 546,96 тенге.

Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Алматы доллар покупают в среднем по 547,66 тенге, продают по 549,45 тенге. Евро торгуется в диапазоне 641,56-644,48 тенге, а рубль — 6,59-6,71 тенге.

В Астане американскую валюту покупают по 546,70 тенге, продают по 552,68 тенге. Евро можно приобрести по 638,69 тенге, а продать по 646,68 тенге. Рубль покупают по 6,64, продают по 6,80 тенге.

В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 547,59 тенге, а продают по 550,59 тенге. Евро можно купить и продать в пределах 639,39-644,54 тенге, а рубль в районе 6,61-6,69 тенге.

По итогам дневных торгов 2 октября средневзвешенный курс доллара составил 546,96 тенге, снизившись на 1,95 тенге.