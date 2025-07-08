Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 8 июля
В обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
— доллар: покупка — 519,89 тенге, продажа — 521,67 тенге;
— евро: покупка — 608,06 тенге, продажа — 612,18 тенге;
— рубль торгуется в диапазоне 6,48- 6,58 тенге.
В обменниках Астаны:
— доллар покупают по 517,66 тенге, продают по 523,71 тенге;
— евро: покупка — 607,55 тенге, продажа — 614,60 тенге;
— рубль: покупка — 6,45 тенге, продажа — 6,60 тенге.
В Шымкенте:
— доллар покупают по 519,08 тенге, продают по 522,08 тенге;
— евро: покупка — 608,47 тенге, продажа — 612,68 тенге;
— рубль: покупка — 6,49 тенге, продажа — 6,55 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 519,51 тенге, 1 евро — 611,83 тенге, 1 рубль — 6,6 тенге.
По итогам дневных торгов 4 июля средневзвешенный курс доллара составил 519,57 тенге.