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    09:34, 07 Июль 2025 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 7 июля

    В обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    доллар
    Фото: freepik.com

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

    — доллар: покупка — 519,96 тенге, продажа — 521,76 тенге;
    — евро: покупка — 608,13 тенге, продажа — 612,23 тенге;
    — рубль торгуется в диапазоне 6,48- 6,58 тенге.

    В обменниках Астаны:

    — доллар покупают по 517,56 тенге, продают по 523,62 тенге;
    — евро: покупка — 606,70 тенге, продажа — 613,78 тенге;
    — рубль: покупка — 6,45 тенге, продажа — 6,60 тенге.

    В Шымкенте:

    — доллар покупают по 518,79 тенге, продают по 521,79 тенге;
    — евро: покупка — 608,23 тенге, продажа — 612,77 тенге;
    — рубль: покупка — 6,49 тенге, продажа — 6,55 тенге.

    Официальные курсы валют на выходные выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 519,51 тенге, 1 евро — 611,83 тенге, 1 рубль — 6,6 тенге.

    По итогам дневных торгов 4 июля средневзвешенный курс доллара составил 519,57 тенге.

    Теги:
    Рубль Валюта Доллар Тенге Банки Обменники Курс валют Экономика Евро
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
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