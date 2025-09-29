Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 29 сентября
В обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
— доллар: покупка — 543,70 тенге, продажа — 545,82 тенге;
— евро: покупка — 635,09 тенге, продажа — 639,23 тенге;
— рубль торгуется в диапазоне 6,40 — 6,52 тенге.
В обменниках Астаны:
— доллар покупают по 542,25 тенге, продают по 547,20 тенге;
— евро: покупка — 633,49 тенге, продажа — 641,42 тенге;
— рубль: покупка — 6,44 тенге, продажа — 6,60 тенге.
В Шымкенте:
— доллар покупают по 543,57 тенге, продают по 546,57 тенге;
— евро: покупка — 635,47 тенге, продажа — 640,60 тенге;
— рубль: покупка — 6,46 тенге, продажа — 6,52 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 544,26 тенге, 1 евро — 634,72 тенге, 1 рубль — 6,52 тенге.
По итогам дневних торгов 26 сентября средневзвешенный курс доллара составил 544,26 тенге, поднявшись на 2,45 тенге.