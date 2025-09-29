РУ
телерадиокомплекс президента РК
    08:33, 29 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 29 сентября

    В обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    курс валют, тенге
    Коллаж: Kazinform / Freepik

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

    — доллар: покупка — 543,70 тенге, продажа — 545,82 тенге;
    — евро: покупка — 635,09 тенге, продажа — 639,23 тенге;
    — рубль торгуется в диапазоне 6,40 — 6,52 тенге.

    В обменниках Астаны:

    — доллар покупают по 542,25 тенге, продают по 547,20 тенге;
    — евро: покупка — 633,49 тенге, продажа — 641,42 тенге;
    — рубль: покупка — 6,44 тенге, продажа — 6,60 тенге.

    В Шымкенте:

    — доллар покупают по 543,57 тенге, продают по 546,57 тенге;
    — евро: покупка — 635,47 тенге, продажа — 640,60 тенге;
    — рубль: покупка — 6,46 тенге, продажа — 6,52 тенге.

    Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 544,26 тенге, 1 евро — 634,72 тенге, 1 рубль — 6,52 тенге.

    По итогам дневних торгов 26 сентября средневзвешенный курс доллара составил 544,26 тенге, поднявшись на 2,45 тенге. 

