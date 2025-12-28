09:05, 28 Декабрь 2025 | GMT +5
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 28 декабря
В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
- доллар покупают по 509,20 тенге, продают по 513,31 тенге;
- евро: покупка 594,14 тенге, продажа 599,53 тенге;
- рубль: покупка 6,42 тенге, продажа 6,55 тенге.
В обменниках Астаны:
- доллар: покупка 506,02 тенге, продажа 513,02 тенге;
- евро: покупка 592,09 тенге, продажа 602,08 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 6,40 — 6,55 тенге.
В Шымкенте:
- доллар покупают по 509,75 тенге, продают по 512,32 тенге;
- евро: покупка 594,24 тенге, продажа 601,33 тенге;
- рубль: покупка 6,42 тенге, продажа 6,48 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 504,6 тенге, 1 евро — 594,27 тенге, 1 рубль — 6,48 тенге.
По итогам дневных торгов 26 декабря средневзвешенный курс доллара составил 504,60 тенге, резко снизившись на 7,44 тенге.