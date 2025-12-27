РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:30, 27 Декабрь 2025 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 27 декабря

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Курсы валют
    Коллаж: Kazinform

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

    • доллар: покупка 507,52 тенге, продажа 512,27 тенге;
    • евро: покупка 593,62 тенге, продажа 600,36 тенге;
    • рубль торгуется в диапазоне 6,41 — 6,54 тенге.

    В обменниках Астаны:

    • доллар покупают по 503,94 тенге, продают по 510,91 тенге;
    • евро: покупка 591,85 тенге, продажа 601,84 тенге;
    • рубль: покупка 6,40 тенге, продажа 6,55 тенге.

    В Шымкенте:

    • доллар покупают по 506,16 тенге, продают по 509,54 тенге;
    • евро: покупка 592,85 тенге, продажа 600,63 тенге;
    • рубль: покупка 6,40 тенге, продажа 6,48 тенге.

    Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 504,6 тенге, 1 евро — 594,27 тенге, 1 рубль — 6,48 тенге.

    По итогам дневных торгов 26 декабря средневзвешенный курс доллара составил 504,60 тенге, снизившись на 7,44 тенге.

    Теги:
    Доллар Тенге Курс валют Евро
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
    Сейчас читают