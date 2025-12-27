09:30, 27 Декабрь 2025 | GMT +5
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 27 декабря
В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
- доллар: покупка 507,52 тенге, продажа 512,27 тенге;
- евро: покупка 593,62 тенге, продажа 600,36 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 6,41 — 6,54 тенге.
В обменниках Астаны:
- доллар покупают по 503,94 тенге, продают по 510,91 тенге;
- евро: покупка 591,85 тенге, продажа 601,84 тенге;
- рубль: покупка 6,40 тенге, продажа 6,55 тенге.
В Шымкенте:
- доллар покупают по 506,16 тенге, продают по 509,54 тенге;
- евро: покупка 592,85 тенге, продажа 600,63 тенге;
- рубль: покупка 6,40 тенге, продажа 6,48 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 504,6 тенге, 1 евро — 594,27 тенге, 1 рубль — 6,48 тенге.
По итогам дневных торгов 26 декабря средневзвешенный курс доллара составил 504,60 тенге, снизившись на 7,44 тенге.