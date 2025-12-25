РУ
    08:32, 25 Декабрь 2025 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 25 декабря

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    тенге
    Фото: Kazinform

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

    • доллар: покупка 513,04 тенге, продажа 515,42 тенге;
    • евро: покупка 600,31 тенге, продажа 605,74 тенге;
    • рубль торгуется в диапазоне 6,40 — 6,53 тенге.

    В обменниках Астаны:

    • доллар покупают по 510,28 тенге, продают по 517,25 тенге;
    • евро: покупка 601,44 тенге, продажа 611,37 тенге;
    • рубль: покупка 6,40 тенге, продажа 6,55 тенге.

    В Шымкенте:

    • доллар покупают по 512,94 тенге, продают по 515,13 тенге;
    • евро: покупка 600,10 тенге, продажа 605,94 тенге;
    • рубль: покупка 6,41 тенге, продажа 6,48 тенге.

    Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 511 тенге, 1 евро — 602,72 тенге, 1 рубль — 6,49 тенге.

    По итогам дневных торгов 23 декабря средневзвешенный курс доллара составил 511,00 тенге, поднявшись на 0,88 тенге.

