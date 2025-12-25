08:32, 25 Декабрь 2025 | GMT +5
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 25 декабря
В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
- доллар: покупка 513,04 тенге, продажа 515,42 тенге;
- евро: покупка 600,31 тенге, продажа 605,74 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 6,40 — 6,53 тенге.
В обменниках Астаны:
- доллар покупают по 510,28 тенге, продают по 517,25 тенге;
- евро: покупка 601,44 тенге, продажа 611,37 тенге;
- рубль: покупка 6,40 тенге, продажа 6,55 тенге.
В Шымкенте:
- доллар покупают по 512,94 тенге, продают по 515,13 тенге;
- евро: покупка 600,10 тенге, продажа 605,94 тенге;
- рубль: покупка 6,41 тенге, продажа 6,48 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 511 тенге, 1 евро — 602,72 тенге, 1 рубль — 6,49 тенге.
По итогам дневных торгов 23 декабря средневзвешенный курс доллара составил 511,00 тенге, поднявшись на 0,88 тенге.