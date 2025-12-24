РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:21, 24 Декабрь 2025 | GMT +5

    Доллар продолжает рост на торгах

    На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют, передает корреспондент агентства Kazinform.

    доллар, тенге
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 511,00 тенге, поднявшись на 0,88 тенге. Официальный курс Национального банка на 24 декабря установлен на уровне 510,18 тенге.

    Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Алматы доллар покупают в среднем по 512,80 тенге, продают по 515,27 тенге. Евро торгуется в диапазоне 600,47-605,65 тенге, а рубль — 6,41-6,53 тенге.

    В Астане американскую валюту покупают по 510,49 тенге, продают по 517,49 тенге. Евро можно приобрести по 601,49 тенге, а продать по 611,49 тенге. Рубль покупают по 6,40, продают по 6,55 тенге.

    В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 512,42 тенге, а продают по 514,70 тенге. Евро можно купить и продать в пределах 599,78 — 605,78 тенге, а рубль в районе 6,41 — 6,48 тенге.

    По итогам дневных торгов 23 декабря средневзвешенный курс доллара составил 510,18 тенге, снизившись на 4,98 тенге.

    Теги:
    Рубль Доллар Тенге Обменники Курс валют Экономика Евро
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
    Сейчас читают