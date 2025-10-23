Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 23 октября
В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
— доллар: покупка — 539,47 тенге, продажа — 541,30 тенге;
— евро: покупка — 624,32 тенге, продажа — 628,23 тенге;
— рубль торгуется в диапазоне 6,51 — 6,63 тенге.
В обменниках Астаны:
— доллар покупают по 537,64 тенге, продают по 543,42 тенге;
— евро: покупка — 623,49 тенге, продажа — 631,41 тенге;
— рубль: покупка — 6,52 тенге, продажа — 6,67 тенге.
В Шымкенте:
— доллар покупают по 538,83 тенге, продают по 540,83 тенге;
— евро: покупка — 624,08 тенге, продажа — 629,08 тенге;
— рубль: покупка — 6,53 тенге, продажа — 6,61 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 538,53 тенге, 1 евро — 623,94 тенге, 1 рубль — 6,59 тенге.
По итогам дневных торгов 22 октября средневзвешенный курс доллара составил 538,53 тенге, снизившись на 0,08 тенге.