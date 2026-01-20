РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:11, 20 Январь 2026 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 20 января

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    курс валют, тенге
    Коллаж: Kazinform / Freepik

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

    • доллар: покупка 508,72 тенге, продажа 511,09 тенге;
    • евро: покупка 590,91 тенге, продажа 595,67 тенге;
    • рубль торгуется в диапазоне 6,42 — 6,53 тенге.

    В обменниках Астаны:

    • доллар покупают по 507,00 тенге, продают по 514,00 тенге;
    • евро: покупка 589,00 тенге, продажа 601,90 тенге;
    • рубль: покупка 6,30 тенге, продажа 6,60 тенге.

    В Шымкенте:

    • доллар покупают по 508,86 тенге, продают по 510,90 тенге;
    • евро: покупка 591,81 тенге, продажа 596,88 тенге;
    • рубль: покупка 6,48 тенге, продажа 6,55 тенге.

    Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 509,63 тенге, 1 евро 592,34 тенге, 1 рубль 6,54 тенге.

    По итогам дневных торгов 19 января средневзвешенный курс доллара составил 509,63 тенге, снизившись на 2,44 тенге. 

    Теги:
    Доллар Тенге Курс валют Евро
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Сейчас читают