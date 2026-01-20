09:11, 20 Январь 2026 | GMT +5
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 20 января
В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
- доллар: покупка 508,72 тенге, продажа 511,09 тенге;
- евро: покупка 590,91 тенге, продажа 595,67 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 6,42 — 6,53 тенге.
В обменниках Астаны:
- доллар покупают по 507,00 тенге, продают по 514,00 тенге;
- евро: покупка 589,00 тенге, продажа 601,90 тенге;
- рубль: покупка 6,30 тенге, продажа 6,60 тенге.
В Шымкенте:
- доллар покупают по 508,86 тенге, продают по 510,90 тенге;
- евро: покупка 591,81 тенге, продажа 596,88 тенге;
- рубль: покупка 6,48 тенге, продажа 6,55 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 509,63 тенге, 1 евро 592,34 тенге, 1 рубль 6,54 тенге.
По итогам дневных торгов 19 января средневзвешенный курс доллара составил 509,63 тенге, снизившись на 2,44 тенге.