Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 18 октября
В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
— доллар: покупка — 538,85 тенге, продажа — 541,15 тенге;
— евро: покупка — 627,04 тенге, продажа — 631,31 тенге;
— рубль торгуется в диапазоне 6,54 — 6,68 тенге.
В обменниках Астаны:
— доллар покупают по 536,46 тенге, продают — по 542,46 тенге;
— евро: покупка — 625,53 тенге, продажа — 633,54 тенге;
— рубль: покупка — 6,52 тенге, продажа — 6,67 тенге.
В Шымкенте:
— доллар покупают по 537,89 тенге, продают — по 539,96 тенге;
— евро: покупка — 624,78 тенге, продажа — 629,96 тенге;
— рубль: покупка — 6,56 тенге, продажа — 6,67 тенге.
Официальные курсы валют на выходные выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 536,32 тенге, 1 евро — 626,9 тенге, 1 рубль — 6,6 тенге.
По итогам дневных торгов 17 октября средневзвешенный курс доллара составил 536,32 тенге, снизившись на 1,32 тенге.