    08:44, 18 Октябрь 2025 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 18 октября

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Доллар, тенге, теңге
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

    — доллар: покупка — 538,85 тенге, продажа — 541,15 тенге;
    — евро: покупка — 627,04 тенге, продажа — 631,31 тенге;
    — рубль торгуется в диапазоне 6,54 — 6,68 тенге.

    В обменниках Астаны:

    — доллар покупают по 536,46 тенге, продают — по 542,46 тенге;
    — евро: покупка — 625,53 тенге, продажа — 633,54 тенге;
    — рубль: покупка — 6,52 тенге, продажа — 6,67 тенге.

    В Шымкенте:

    — доллар покупают по 537,89 тенге, продают — по 539,96 тенге;
    — евро: покупка — 624,78 тенге, продажа — 629,96 тенге;
    — рубль: покупка — 6,56 тенге, продажа — 6,67 тенге.

    Официальные курсы валют на выходные выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 536,32 тенге, 1 евро — 626,9 тенге, 1 рубль — 6,6 тенге.

    По итогам дневных торгов 17 октября средневзвешенный курс доллара составил 536,32 тенге, снизившись на 1,32 тенге. 

