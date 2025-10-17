РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    Контакты
    16:20, 17 Октябрь 2025 | GMT +5

    Курс доллара снизился по итогам недели

    На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют, передает корреспондент агентства Kazinform.

    доллар, тенге
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 536,32 тенге, снизившись на 1,32 тенге. Официальный курс Национального банка на 17 октября установлен на уровне 537,84 тенге.

    Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Алматы доллар покупают в среднем по 538,04 тенге, продают по 540,7 тенге. Евро торгуется в диапазоне 626,99-631,21 тенге, а рубль — 6,56-6,69 тенге.

    В Астане американскую валюту покупают по 536,35 тенге, продают по 542,34 тенге. Евро можно приобрести по 625,53 тенге, а продать по 633,54 тенге. Рубль покупают по 6,52, продают по 6,68 тенге.

    В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 537,34 тенге, а продают по 539,38 тенге. Евро можно купить и продать в пределах 624,56 — 629,89 тенге, а рубль в районе 6,57 — 6,67 тенге.

    По итогам дневных торгов 16 октября средневзвешенный курс доллара составил 537,84 тенге, снизившись на 1,6 тенге.

    Теги:
    Валюта Доллар Тенге Обменники Курс валют Евро
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
