Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 14 сентября
В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
— доллар: покупка — 540,68 тенге, продажа — 542,78 тенге;
— евро: покупка — 633,31 тенге, продажа — 637,77 тенге;
— рубль торгуется в диапазоне 6,35 — 6,49 тенге.
В обменниках Астаны:
— доллар покупают по 538,65 тенге, продают по 543,70 тенге;
— евро: покупка — 629,73 тенге, продажа — 637,77 тенге;
— рубль: покупка — 6,30 тенге, продажа — 6,50 тенге.
В Шымкенте:
— доллар покупают по 540,02 тенге, продают по 543,02 тенге;
— евро: покупка — 630,09 тенге, продажа — 635,09 тенге;
— рубль: покупка — 6,37 тенге, продажа — 6,46 тенге.
Официальные курсы валют на выходные выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 540,84 тенге, 1 евро — 634,46 тенге, 1 рубль — 6,43 тенге.
По итогам дневных торгов 12 сентября средневзвешенный курс доллара составил 540,84 тенге, поднявшись на 1,76 тенге.