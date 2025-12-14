09:07, 14 Декабрь 2025 | GMT +5
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 14 декабря
В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
- доллар: покупка 521,61 тенге, продажа 523,71 тенге;
- евро: покупка 610,95 тенге, продажа 616,24 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 6,46 — 6,58 тенге.
В обменниках Астаны:
- доллар покупают по 520,41 тенге, продают по 527,39 тенге;
- евро: покупка 609,56 тенге, продажа 619,54 тенге;
- рубль: покупка 6,45 тенге, продажа 6,60 тенге.
В Шымкенте:
- доллар покупают по 521,96 тенге, продают по 523,96 тенге;
- евро: покупка 609,58 тенге, продажа 615,46 тенге;
- рубль: покупка 6,48 тенге, продажа 6,55 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 520,38 тенге, 1 евро 612,6 тенге, 1 рубль 6,54 тенге.
По итогам дневных торгов 12 декабря средневзвешенный курс доллара составил 522,38 тенге, поднявшись на 2,16 тенге.