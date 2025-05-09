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    09:00, 09 Май 2025 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 9 мая

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    курс валют, доллар евро
    Фото: Freepik

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

    - доллар: покупка 516,11 тенге, продажа 518,16 тенге;

    - евро: покупка 583,13 тенге, продажа 587,14 тенге;

    - рубль торгуется в диапазоне 6,11 - 6,24 тенге.

    В обменниках Астаны:

    - доллар покупают по 513,64 тенге, продают по 519,64 тенге;

    - евро: покупка 580,70 тенге, продажа 587,70 тенге;

    - рубль: покупка 6,17 тенге, продажа 6,27 тенге.

    Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 516,01 тенге, 1 евро 582,47 тенге, 1 рубль 6,26 тенге.

    По итогам дневных торгов 8 мая средневзвешенный курс доллара составил 516,01 тенге, поднявшись на 1,52 тенге.

    Теги:
    Рубль Доллар Тенге Курс валют Экономика Евро
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
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