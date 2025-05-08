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    16:40, 08 Май 2025 | GMT +5

    Курс доллара поднялся на бирже

    На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Қор нарығында доллар арзандады
    Фото: freepik

    По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 516,01 тенге, поднявшись на 1,52 тенге. Официальный курс Национального банка на 8 мая установлен на уровне 514,50 тенге.

    Согласно данным Kurs.kz, на текущий момент в обменных пунктах Алматы доллар покупают в среднем по 516,31 тенге, а продают по 518,27 тенге. Евро можно приобрести и продать в диапазоне 583,14 – 587,18 тенге, в то время как рубли торгуются в пределах 6,13 – 6,25 тенге.

    В обменниках Астаны американскую валюту покупают по 513,63 тенге, а продают по 519,64 тенге. Евро в столице можно приобрести по 580,69 тенге, а продать по 587,69 тенге. Курс рубля в обменниках колеблется в диапазоне 6,17 – 6,27 тенге.

    По итогам дневных торгов 6 мая средневзвешенный курс доллара составил 514,50 тенге, снизившись на 3,6 тенге. 

    Теги:
    Доллар Курс валют
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
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