Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 6 мая
В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
- доллар: покупка 515,89 тенге, продажа 517,93 тенге;
- евро: покупка 586,21 тенге, продажа 590,61 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 6,15 - 6,28 тенге.
В обменниках Астаны:
- доллар покупают по 514,47 тенге, продают по 520,53 тенге;
- евро: покупка 583,52 тенге, продажа 591,55 тенге;
- рубль: покупка 6,24 тенге, продажа 6,35 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 518,53 тенге, 1 евро 588,17 тенге, 1 рубль 6,39 тенге.
По итогам дневных торгов 5 мая средневзвешенный курс доллара составил 518,53 тенге, поднявшись на 2,33 тенге.