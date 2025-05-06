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    09:00, 06 Май 2025 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 6 мая

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    а
    Фото: freepik

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

    - доллар: покупка 515,89 тенге, продажа 517,93 тенге;

    - евро: покупка 586,21 тенге, продажа 590,61 тенге;

    - рубль торгуется в диапазоне 6,15 - 6,28 тенге.

    В обменниках Астаны:

    - доллар покупают по 514,47 тенге, продают по 520,53 тенге;

    - евро: покупка 583,52 тенге, продажа 591,55 тенге;

    - рубль: покупка 6,24 тенге, продажа 6,35 тенге.

    Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 518,53 тенге, 1 евро 588,17 тенге, 1 рубль 6,39 тенге.

    По итогам дневных торгов 5 мая средневзвешенный курс доллара составил 518,53 тенге, поднявшись на 2,33 тенге.

    Теги:
    Рубль Валюта Доллар Тенге Обменники Курс валют Евро
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
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