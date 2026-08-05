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    Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 5 августа

    По каким курсам продают и покупают доллар, евро и рубль в обменных пунктах крупнейших городов страны — Астаны, Алматы и Шымкента, передает агентство Kazinform.

    курс валют, тенге
    Коллаж: Kazinform / Freepik

    Согласно данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Астаны:

    - доллар: покупка 467,12 теңге, продажа 474,01 теңге;
    - евро: покупка 535,02 теңге, продажа 545,89 теңге;
    - рубль: покупка 5,49 теңге, продажа 5,69 теңге.

    В обменниках Алматы:

    - доллар: покупка 469,72 теңге, продажа 472,21 теңге;
    - евро: покупка 540,44 теңге, продажа 545,40 теңге;
    - рубль торгуется в диапазоне 5,55 - 5,70 теңге.

    В Шымкенте:

    - доллар: покупка 471,15 теңге, продажа 473,26 теңге;
    - евро: покупка 540,63 теңге, продажа 545,67 теңге;
    - рубль: покупка 5,58 теңге, продажа 5,64 теңге.

    Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 471,98 теңге, 1 евро 543,39 теңге, 1 рубль 5,82 теңге.

    По итогам дневных торгов 4 августа средневзвешенный курс доллара составил 471,98 теңге, снизившись на 3,25 теңге.

    Рубль Доллар Тенге Курс валют Евро
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор