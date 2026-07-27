Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 27 июля
По каким курсам продают и покупают доллар, евро и рубль в обменных пунктах крупнейших городов страны — Астаны, Алматы и Шымкента, передает агентство Kazinform.
Согласно данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Астаны:
— доллар: покупка 469,02 теңге, продажа 475,97 теңге;
— евро: покупка 533,03 теңге, продажа 542,97 теңге;
— рубль: покупка 5,50 теңге, продажа 5,90 теңге.
В обменниках Алматы:
— доллар: покупка 472,21 теңге, продажа 474,56 теңге;
— евро: покупка 537,49 теңге, продажа 542,81 теңге;
— рубль торгуется в диапазоне 5,67 — 5,81 теңге.
В Шымкенте:
— доллар: покупка 470,5 теңге, продажа 472,69 теңге;
— евро: покупка 535,94 теңге, продажа 541,94 теңге;
— рубль: покупка 5,70 теңге, продажа 5,76 теңге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 467,07 теңге, 1 евро 541,86 теңге, 1 рубль 6,08 теңге.
По итогам дневных торгов 24 июля средневзвешенный курс доллара составил 476,07 теңге, поднявшись на 9,85 теңге.