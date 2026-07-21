Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 21 июля
По каким курсам продают и покупают доллар, евро и рубль в обменных пунктах крупнейших городов страны — Астаны, Алматы и Шымкента, передает агентство Kazinform.
Согласно данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Астаны:
- доллар: покупка 467,86 тенге, продажа 474,82 тенге;
- евро: покупка 535,00 тенге, продажа 544,99 тенге;
- рубль: покупка 5,55 тенге, продажа 5,85 тенге.
В обменниках Алматы:
- доллар: покупка 470,16 тенге, продажа 472,12 тенге;
- евро: покупка 537,32 тенге, продажа 542,25 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 5,66 - 5,79 тенге.
В Шымкенте:
- доллар: покупка 469,92 тенге, продажа 472,00 тенге;
- евро: покупка 536,71 тенге, продажа 541,63 тенге;
- рубль: покупка 5,66 тенге, продажа 5,73 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 470,28 тенге, 1 евро 537,53 тенге, 1 рубль 5,99 тенге.
По итогам дневных торгов 20 июля средневзвешенный курс доллара составил 470,28 тенге, снизившись на 0,25 тенге.