Курс доллара составил 470 тенге по итогам торгов

По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 470,28 тенге, снизившись на 0,25 тенге. Официальный курс Национального банка на 20 июля установлен на уровне 469,83 тенге.

Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Астаны доллар покупают по 468,00 тенге, продают по 475,00 тенге. Евро можно приобрести по 535,00 тенге, а продать по 545,00 тенге. Рубль покупают по 5,55 продают по 5,85 тенге.

В Алматы американскую валюту покупают в среднем по 470,08 тенге, продают по 471,91 тенге. Евро торгуется в диапазоне 537,51 — 542,34 тенге, а рубль — 5,66 — 5,79 тенге.

В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 469,84 тенге, а продают по 471,90 тенге. Евро можно купить и продать в пределах 536,66 — 541,66 тенге, а рубль — в районе 5,66 — 5,73 тенге.

По итогам дневных торгов 17 июля средневзвешенный курс доллара составил 469,83 тенге, снизившись на 2,24 тенге.