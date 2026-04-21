Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 21 апреля
По каким курсам продают и покупают доллар, евро и рубль в обменных пунктах крупнейших городов страны — Астаны, Алматы и Шымкента, передает агентство Kazinform.
Согласно данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Астаны:
- доллар: покупка 463,97 тенге, продажа 470,91 тенге;
- евро: покупка 547,19 тенге, продажа 557,00 тенге;
- рубль: покупка 5,99 тенге, продажа 6,30 тенге.
В обменниках Алматы:
- доллар: покупка 467,09 тенге, продажа 469,66 тенге;
- евро: покупка 548,11 тенге, продажа 554,49 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 6,07 — 6,19 тенге.
В Шымкенте:
- доллар: покупка 468,28 тенге, продажа 470,52 тенге;
- евро: покупка 549,48 тенге, продажа 554,90 тенге;
- рубль: покупка 6,10 тенге, продажа 6,17 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 469,49 тенге, 1 евро 552,59 тенге, 1 рубль 6,24 тенге.
По итогам дневных торгов 20 апреля средневзвешенный курс доллара составил 469,49 тенге, поднявшись на 0,14 тенге.