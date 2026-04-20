    16:01, 20 Апрель 2026 | GMT +5

    Доллар остается на уровне 469 тенге по итогам торгов

    На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют, передает агентство Kazinform.

    Коллаж: Kazinform / Freepik / Pixabay

    По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 469,49 тенге, поднявшись на 0,14 тенге. Официальный курс Национального банка на 20 апреля установлен на уровне 469,52 тенге.

    Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Астаны доллар покупают по 466,00 тенге, продают по 473,00 тенге. Евро можно приобрести по 550,00 тенге, а продать по 560,00 тенге. Рубль покупают по 5,99 продают по 6,30 тенге.

    В Алматы американскую валюту покупают в среднем по 466,89 тенге, продают по 469,65 тенге. Евро торгуется в диапазоне 549,59 — 554,83 тенге, а рубль: 6,07 — 6,20 тенге.

    В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 467,84 тенге, а продают по 470,48 тенге. Евро можно купить и продать в пределах 550,34 — 555,62 тенге, а рубль в районе 6,10 — 6,17 тенге.

    По итогам дневных торгов 17 апреля средневзвешенный курс доллара составил 469,52 тенге, снизившись на 1,68 тенге.

    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
