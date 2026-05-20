Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 20 мая
По каким курсам продают и покупают доллар, евро и рубль в обменных пунктах крупнейших городов страны — Астаны, Алматы и Шымкента, передает корреспондент агентства Kazinform.
Согласно данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Астаны:
— доллар: покупка 467,00 тенге, продажа 473,90 тенге;
— евро: покупка 544,00 тенге, продажа 553,88 тенге;
— рубль: покупка 6,29 тенге, продажа 6,59 тенге.
В обменниках Алматы:
— доллар: покупка 470,86 тенге, продажа 473,13 тенге;
— евро: покупка 546,80 тенге, продажа 552,09 тенге;
— рубль торгуется в диапазоне 6,37 — 6,52 тенге.
В Шымкенте:
— доллар: покупка 472,41 тенге, продажа 474,53 тенге;
— евро: покупка 545,59 тенге, продажа 550,31 тенге;
— рубль: покупка 6,42 тенге, продажа 6,51 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 471,93 тенге, 1 евро — 548,43 тенге, 1 рубль — 6,61 тенге.
По итогам дневных торгов 19 мая средневзвешенный курс доллара составил 471,93 тенге, поднявшись на 4,24 тенге.