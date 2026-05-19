Доллар подорожал на 4 тенге

По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 471,93 тенге, поднявшись на 4,24 тенге. Официальный курс Национального банка на 19 мая установлен на уровне 467,58 тенге.

Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Астаны доллар покупают по 467,00 тенге, продают по 474,00 тенге. Евро можно приобрести по 544,00 тенге, а продать по 554,00 тенге. Рубль покупают по 6,30 продают по 6,60 тенге.

В Алматы американскую валюту покупают в среднем по 470,87 тенге, продают по 473,13 тенге. Евро торгуется в диапазоне 546,84 — 552,07 тенге, а рубль: 6,37 - 6,51 тенге.

В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 472,69 тенге, а продают по 474,81 тенге. Евро можно купить и продать в пределах 545,59 – 550,38 тенге, а рубль в районе 6,41 – 6,49 тенге.

По итогам дневных торгов 18 мая средневзвешенный курс доллара составил 467,58 тенге, снизившись на 2,34 тенге.