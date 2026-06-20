Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 20 июня
По каким курсам продают и покупают доллар, евро и рубль в обменных пунктах крупнейших городов страны — Астаны, Алматы и Шымкента, передает агентство Kazinform.
Согласно данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс составляет следующие показатели.
В обменниках Астаны:
- доллар: покупка 484,01 тенге, продажа 490,96 тенге;
- евро: покупка 557,99 тенге, продажа 567,97 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 6,20 — 6,50 тенге.
В обменниках Алматы:
- доллар: покупка 487,93 тенге, продажа 489,82 тенге;
- евро: покупка 559,03 тенге, продажа 564,16 тенге;
- рубль: покупка 6,37 тенге, продажа 6,49 тенге.
В обменниках Шымкента:
- доллар: покупка 488,19 тенге, продажа 490,23 тенге;
- евро: покупка 558,15 тенге, продажа 553,81 тенге;
- рубль: покупка 6,38 тенге, продажа 6,45 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 488,37 тенге, 1 евро 559,77 тенге, 1 рубль 6,64 тенге.
По итогам дневных торгов 19 июня средневзвешенный курс доллара составил 488,37 тенге, поднявшись на 0,64 тенге.