Доллар закрыл неделю на бирже на отметке 488 тенге

По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 488,37 тенге, поднявшись на 0,64 тенге.

Официальный курс Национального банка на 18 июня установлен на уровне 487,73 тенге.

Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Астаны доллар покупают по 484,00 тенге, продают по 491,00 тенге. Евро можно приобрести по 558,00 тенге, а продать по 568,00 тенге. Рубль покупают по 6,20 продают по 6,50 тенге.

В Алматы американскую валюту покупают в среднем по 487,81 тенге, продают по 489,72 тенге. Евро торгуется в диапазоне 558,58 — 563,55 тенге, а рубль: 6,37 - 6,43 тенге.

В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 488,15 тенге, а продают по 490,19 тенге. Евро можно купить и продать в пределах 558,31 – 564,15 тенге, а рубль в районе 6,39 – 6,46 тенге.

По итогам дневных торгов 18 июня средневзвешенный курс доллара составил 487,73 тенге, снизившись на 1,5 тенге.



