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    Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 2 июня

    По каким курсам продают и покупают доллар, евро и рубль в обменных пунктах крупнейших городов страны — Астаны, Алматы и Шымкента, передает агентство Kazinform.

    курс валют
    Коллаж: Kazinform / Freepik / Pixabay

    Согласно данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Астаны:

    • доллар: покупка 486,01 тенге, продажа 493,00 тенге;
    • евро: покупка 565,03 тенге, продажа 575,00 тенге;
    • рубль: покупка 6,45 тенге, продажа 6,75 тенге.

    В обменниках Алматы:

    • доллар: покупка 490,56 тенге, продажа 493,25 тенге;
    • евро: покупка 569,95 тенге, продажа 575,53 тенге;
    • рубль торгуется в диапазоне 6,56 - 6,69 тенге.

    В Шымкенте:

    • доллар: покупка 490,93 тенге, продажа 493,11 тенге;
    • евро: покупка 567,64 тенге, продажа 573,93 тенге;
    • рубль: покупка 6,58 тенге, продажа 6,65 тенге.

    Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 488,96 тенге, 1 евро 569,49 тенге, 1 рубль 6,81 тенге.

    По итогам дневных торгов 1 июня средневзвешенный курс доллара составил 488,96 тенге, поднявшись на 2,45 тенге.

    Доллар Тенге Курс валют Экономика
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор