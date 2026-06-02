Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 2 июня
По каким курсам продают и покупают доллар, евро и рубль в обменных пунктах крупнейших городов страны — Астаны, Алматы и Шымкента, передает агентство Kazinform.
Согласно данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Астаны:
- доллар: покупка 486,01 тенге, продажа 493,00 тенге;
- евро: покупка 565,03 тенге, продажа 575,00 тенге;
- рубль: покупка 6,45 тенге, продажа 6,75 тенге.
В обменниках Алматы:
- доллар: покупка 490,56 тенге, продажа 493,25 тенге;
- евро: покупка 569,95 тенге, продажа 575,53 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 6,56 - 6,69 тенге.
В Шымкенте:
- доллар: покупка 490,93 тенге, продажа 493,11 тенге;
- евро: покупка 567,64 тенге, продажа 573,93 тенге;
- рубль: покупка 6,58 тенге, продажа 6,65 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 488,96 тенге, 1 евро 569,49 тенге, 1 рубль 6,81 тенге.
По итогам дневных торгов 1 июня средневзвешенный курс доллара составил 488,96 тенге, поднявшись на 2,45 тенге.