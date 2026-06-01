Доллар продолжает укрепляться на торгах

По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 488,96 тенге, поднявшись на 2,45 тенге. Официальный курс Национального банка на 1 июня установлен на уровне 485,95 тенге.

Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Астаны доллар покупают по 485,69 тенге, продают по 492,69 тенге. Евро можно приобрести по 565,00 тенге, а продать по 575,00 тенге. Рубль покупают по 6,48 продают по 6,78 тенге.

В Алматы американскую валюту покупают в среднем по 489,16 тенге, продают по 491,71 тенге. Евро торгуется в диапазоне 569,05 — 574,29 тенге, а рубль: 6,57 - 6,69 тенге.

В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 489,60 тенге, а продают по 491,76 тенге. Евро можно купить и продать в пределах 566,28 – 572,76 тенге, а рубль в районе 6,59 – 6,66 тенге.

По итогам дневных торгов 29 мая средневзвешенный курс доллара составил 485,95 тенге, поднявшись на 0,51 тенге.