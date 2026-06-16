Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 16 июня
По каким курсам продают и покупают доллар, евро и рубль в обменных пунктах крупнейших городов страны — Астаны, Алматы и Шымкента, передает агентство Kazinform.
Согласно данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс составляет следующие показатели.
В обменниках Астаны:
- доллар: покупка 487,01 тенге, продажа 493,97 тенге;
- евро: покупка 564,07 тенге, продажа 573,99 тенге;
- рубль: покупка 6,39 тенге, продажа 6,70 тенге.
В обменниках Алматы:
- доллар: покупка 483,82 тенге, продажа 491,51 тенге;
- евро: покупка 568,65 тенге, продажа 573,72 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 6,50 — 6,62 тенге.
В обменниках Шымкента:
- доллар: покупка 490,02 тенге, продажа 492,09 тенге;
- евро: покупка 566,54 тенге, продажа 572,32 тенге;
- рубль: покупка 6,54 тенге, продажа 6,62 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 491,37 тенге, 1 евро 570,48 тенге, 1 рубль 6,78 тенге.
По итогам дневных торгов 15 июня средневзвешенный курс доллара составил 491,37 тенге, поднявшись на 2,04 тенге.